Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Mittwoch den obersten Diplomaten Chinas, Wang Yi, zu Gesprächen in St. Petersburg getroffen. Der Kreml-Chef sagte dabei nach Angaben des russischen Staatsfernsehens gegenüber dem chinesischen Außenminister, er sei „erfreut“, die Einladung des chinesischen Staatschefs Xi Jinping nach China für einen Besuch im Oktober anzunehmen. Wang hält sich derzeit zu einem viertägigen Besuch in Russland auf und hatte am Montag bereits seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen.

Im März war Chinas Präsident Xi Jinping zu Besuch in Moskau, wo er und Putin den Schulterschluss gegen den Westen demonstrierten. Es war bereits im Gespräch, dass Putin im Oktober nach China reisen will.

Kreml will Beziehungen zu China stärken: Peking verurteilte Krieg bislang nicht

Der Kreml will nicht zuletzt infolge seiner Ukraine-Offensive seine Beziehungen zu China stärken. Peking hat das russische Vorgehen in der Ukraine bisher nicht verurteilt. Russland ist wegen der Ukraine international zunehmend isoliert.

Wang soll chinesischen Staatsmedien zufolge in Russland erneut das chinesische Positionspapier für einen Frieden in der Ukraine bekräftigt haben. Dieses war im Westen auf Skepsis gestoßen.