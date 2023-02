USA schießen mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballon ab

Ein Kampflugzeug der USA hat den mutmaßlichen Spionage-Ballon aus China über dem Atlantik abgeschossen. Das bestätigte das US-Verteidigungsministerium am Samstag unter anderem dem US-Sender CNN, der Washington Post, der New York Times und weiteren Medien. Auf Fernsehbildern und Augenzeugenvideos war zu sehen, wie ein weißer Ballon vor der Küste von South Carolina abgeschossen wurde. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von Journalisten zu dem Ballon gesagt: „Wir werden uns darum kümmern.“

Wegen des mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA haben die Behörden zudem drei Flughäfen im Osten des Landes vorübergehend geschlossen. „Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen“, seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, teilte die Luftfahrtbehörde am Samstag mit. Betroffen seien die Flughäfen Wilmington, Myrtle Beach und Charleston.

Ballon in der Nähe von US-Luftwaffen-Stützpunkten gesichtet

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. „Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte“, sagte ein Pentagon-Vertreter. In der Region befinden sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte.

Der Ballon war zuvor über dem US-Bundesstaat Montana, über Mittelamerika und auch Missouri gesichtet worden. US-Außenminister Antony Blinken nannte das Eindringen des „Überwachungsballons“ in den Luftraum der USA „inakzeptabel“ und „unverantwortlich“. China wies die Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück, sprach von einem Forschungsballon, der durch „höhere Gewalt“ vom Kurs abgekommen sei. Blinken sagte einen für Sonntag erwarteten Besuch in Peking ab.