Corona: Chinesisches Neujahrfest könnte Superspreader-Event werden Chinesen können erstmals seit Beginn der Pandemie wieder das Neujahrsfest mit ihren Familien feiern. Doch Experten fürchten eine schwere Corona-Infektionswelle mit vielen Toten. dpa

Anhänger in Form von Hasen, die an chinesischen Laternen befestigt sind, werden in einem Geschäft in Bangkoks Chinatown zum Verkauf angeboten. dpa/Matt Hunt/ZUMA Press Wire

Peking -Chinesen in aller Welt haben nach dem traditionellen Mondkalender das neue Jahr begrüßt. Auf das Jahr des Tigers folgt nun das Jahr des Hasen. Das vierte der zwölf Tierkreiszeichen steht in der chinesischen Mythologie unter anderem für Harmonie und Langlebigkeit. In China fand der Jahreswechsel in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) statt.