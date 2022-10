Chlorgasalarm in Schwimmhalle in Lichterfelde ausgelöst Feuerwehrleute sind wegen eines Chlorgasalarms zu einer Schwimmhalle im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausgerückt. Es seien Spezialkräfte des Technische... dpa

ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. mbolbild Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy

Berlin -Feuerwehrleute sind wegen eines Chlorgasalarms zu einer Schwimmhalle im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf ausgerückt. Es seien Spezialkräfte des Technischen Dienstes in die Finckensteinallee im Ortsteil Lichterfelde hinzugerufen worden, teilte die Feuerwehr am Freitagnachmittag bei Twitter mit. Badegäste seien nicht in Gefahr gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Betroffen sei ein Technikraum, der nicht direkt in dem Schwimmbad sei.