Finanzminister Christian Lindner (FDP) und die Journalistin Franca Lehfeldt werden am Donnerstag auf Sylt den Bund der Ehe schließen. Die zukünftige Frau des FDP-Chefs und ihre Familie befinden sich wohl schon auf der Insel. Lindner selbst stößt laut Berichten erst am Vorabend der Hochzeit hinzu. Sicher ist: Die Feier mit 140 Gästen wird pompös.

Angelegt ist die Party auf mehrere Tage. Eingeladen sind unter anderem Kanzler Olaf Scholz (SPD), die CDU-Politiker Friedrich Merz und Armin Laschet, die Grünen-Minister Robert Habeck und Annalena Baerbock, außerdem Dressurreiten-Olympiasiegerin Isabell Werth. Alle 140 Gäste werden im Severins absteigen, einem Fünf-Sterne-Hotel mit 62 Zimmern.

Lindner-Hochzeit: Ja-Wort im Museum, Scherben beim Polterabend

Lindner und Lehfeldt werden laut dem Fernsehsender RTL zunächst am Donnerstag standesamtlich im Sylt-Museum in Keitum heiraten. Der 7. Juli sei eine bewusste Wahl: An diesem Tag werde es vier Jahre her sein, dass sich der FDP-Chef und die Reporterin zum ersten Mal begegneten. Nach der Trauung sind die Gäste ins Restaurant Vogelkoje geladen. Auf der Karte stehen dort etwa Vitello Tonnato (24 Euro) und Maibockrücken (48 Euro).

Einen Tag später, am Freitag, soll ein großer Polterabend folgen. Bei diesem Hochzeitsbrauch zerschlagen Braut und Bräutigam traditionell altes Porzellan. In der Heimat von Christian Lindner im ländlichen Nordrhein-Westfalen gehört der Polterabend fest zu Hochzeiten dazu. Er ist in der Regel der wildeste und besonders ausgelassene Teil der Festlichkeiten.

Der Höhepunkt: Kirchliche Trauung und Feier im Promi-Lokal Sansibar

Am Sonnabend, dem dritten und letzten Tag des Hochzeitsmarathons, findet schließlich die kirchliche Trauung statt. Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, ist sie für den Nachmittag in der Kirche St. Severin geplant. Sind die Eheringe getauscht, wird im Promi-Lokal Sansibar gefeiert.

Wie es heißt, wollten Christian Lindner und Franca Lehfeldt eigentlich in der Toskana heiraten. Doch dort sei es unmöglich gewesen, die für einen Bundesminister verpflichtenden Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten.