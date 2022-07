Der Bundeshaushalt für das kommende Jahr ist beschlossen und „markiert das Ende der Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung der Schuldenregel“, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium. Kurz gesagt heißt das: Die Schuldenbremse wird angezogen. Eine Obergrenze bei Krediten, die die Regierung aufnimmt, soll eingehalten werden. Aus dem Haushaltsbeschluss geht dem Spiegel zufolge hervor, dass Finanzminister Christian Lindner (FDP) nun die Ausgaben für Langzeitarbeitslose einstreichen will - in Millionenhöhe.

600 Millionen Euro weniger für Langzeitarbeitslose

So möchte Lindner offenbar den Etat für Hartz IV von 4,8 auf 4,2 Milliarden Euro kürzen. Das macht rund 600 Millionen Euro weniger. Und zwar besonders bei dem Geld, das für Menschen ausgegeben wird, die über mehrere Jahre Unterstützung vom Staat erhalten. Eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt würde so erschwert - etwa über Leistungen wie den Lohnkostenzuschuss nach Paragraf 16i des Sozialgesetzbuches (SGB) II. Dem Spiegel zufolge könne das das „Aus“ für den sozialen Arbeitsmarkt bedeuten.

Die Opposition kritisierte diesen Vorstoß des Finanzministers: Kai Whittaker (CDU) sagte, die offenbar geplanten „brutalen“ Kürzungen seien ein „Sozial-Kahlschlag“. Und die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Jessica Tatti, sagte:„Statt zwanghaft an der Schuldenbremse festzuhalten, muss die Bundesregierung in dieser Krise endlich die massiven Übergewinne der Konzerne besteuern“.