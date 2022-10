Christina Aguilera veröffentlicht neues Video zu „Beautiful“ Neuer Video-Clip zu „Beautiful“ nach 20 Jahren: Aguilera sagt falschen Schöheitsidealen und deren Verbreitung über Social Media den Kampf an. dpa

ARCHIV - Christina Aguilera, US-Sängerin, veröffentlicht ihr neues Video zu «Beautiful». Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Berlin (dpa) -Musikstar Christina Aguilera hat 20 Jahre nach Veröffentlichung des ersten Videos einen neuen Clip zu ihrem Hit „Beautiful“ veröffentlicht. Darin sagt die 41-Jährige falschen Schönheitsidealen in den sozialen Medien den Kampf an: „Heutzutage ist es schwieriger denn je, unsere eigene Stimme zu hören, wenn so viele andere mit ihren uneindeutigen Botschaften in unsere Feeds und Köpfe eindringen“, schrieb Aguilera auf Instagram.