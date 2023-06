Christine Prayon alias Birte Schneider trat jahrelang in der „heute-show“ auf. Nach ihrem Ausstieg übt sie schwere Kritik an der Satiresendung – und an Jan Böhmermann.

Christine Prayon, die in der „heute-show“ als Reporterin Birte Schneider auftrat, hat sich in einem Interview zu den Gründe ihres Ausstiegs bei der ZDF-Sendung geäußert. Es ist eine regelrechte Abrechnung mit ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen.



Sie könne mit Satire, die keinen Diskurs zulasse, nichts anfangen. Oliver Welke und sein Team würden „Stimmung gegen Andersdenkende“ machen. In ihrer Kritik bezieht sie „Die Anstalt“ und Jan Böhmermann gleich mit ein.

Seit dem Jahr 2011 war Prayon in der „heute-show“ zu sehen. Fans wird aufgefallen sein, dass die 49-Jährige bereits im vergangenen September ihren letzten Auftritt hatte. Im Gespräch mit der Kontextwochenzeitung sagte sie zu ihrem TV-Ausstieg: „Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen“.

Prayon: „Wenn man das Fass Kapitalismuskritik aufmacht, ist man draußen“

Ihre Beschwerden bei Vorgesetzten über die zunehmend einseitigen Sendungen wurden laut Prayon einfach ignoriert: „Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben.“ Sie habe sich wohl mit ihren Ansichten aus vielen Sachen erfolgreich rauskatapultiert. „Ich glaube zum Beispiel auch, wenn man das große Fass Kapitalismuskritik aufmacht und das wirklich ernst meint, ist man draußen“.

Prayon prangert zudem das Vorgehen von Jan Böhmermann an: „Auch er hat die gängigen Narrative verstärkt“, sagte die Kabarettistin. So habe der Moderator in einer Sendung Nichtgeimpften zwei Stinkefinger gezeigt. „Ich dachte, wie kann man das machen?“, so Prayon. Sie selbst habe noch heute mit Symptomen zu kämpfen, die von einer Post-Vac-Erkrankung, also einer Erkrankung in Folge einer Corona-Impfung, stammen würde.

Satire dürfe sich „nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen“, so die 49-Jährige weiter. „Und jetzt findet genau dies wieder statt beim Krieg in der Ukraine. Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun.“