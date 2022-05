Christoph Meyer steht auch weiterhin an der Spitze der Berliner FDP. Bei ihrem Landesparteitag in Berlin-Zehlendorf wählten ihn die Delegierten mit 84,81 Prozent der abgegebenen Stimmen erneut zum Vorsitzenden, wie die Partei am Nachmittag mitteilte.

Der 46-jährige Jurist und Bundestagsabgeordnete ist seit März 2018 FDP-Landeschef, wie zuvor bereits von 2010 bis 2012.

Bei seiner Rede vor den Delegierten beklagte Meyer, Berlin werde unter Wert regiert und kritisierte Wohnungsmangel, Verkehrschaos, einen Rückstand bei der Digitalisierung und die Gängelung von Unternehmerinnen und Unternehmern.