Christopher Kohn steigt bei „Alles was zählt“ aus Seit 2018 verkörperte er den Finn Albrecht in der RTL-Soap „Alles was zählt“. Nun steigt Darsteller Christopher Kohn aus der Serie aus. Sein nächstes Projekt... dpa

Köln -Abschied von Finn Albrecht: Christopher Kohn (37) steigt bei der RTL-Soap „Alles was zählt“ aus und wird Podcaster. Wie RTL mitteilte, war der Schauspieler seit 2018 bei „AWZ“ mit dabei. „Seit mehr als vier Jahren spielt Christopher Kohn bei "Alles was zählt" die Rolle des Finn Albrecht. Und genau von der müssen sich die Fans jetzt verabschieden“, so der Kölner Privatsender. „AWZ“ läuft werktags um 19.05 Uhr im RTL-Vorabendprogramm.