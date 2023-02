CIA-Chef besorgt: China zieht Waffenlieferungen an Russland in Betracht

CIA-Chef William Burns hofft, dass China keine Waffen an Russland liefert.

Die USA sind nach Angaben von Geheimdienstchef William Burns davon „überzeugt“, dass China Waffenlieferungen an Russland für den Ukraine-Krieg in Betracht zieht. Eine solche Entscheidung Pekings wäre aber „eine sehr riskante und unkluge Option“, sagte der Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA am Sonntag dem Sender CBS. „Ich hoffe sehr, dass sie es nicht tun.“

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, sagte dem Sender CNN, Peking habe wohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Die US-Regierung werde die Lage daher weiter „genau beobachten“, fügte Sullivan hinzu. „Wir werden wachsam sein.“

Bericht: China könnte Drohnen und Munition an Russland liefern

Laut einem Bericht des Wall Street Journal erwägt China, Drohnen und Munition an Russland zu liefern. Peking hat Pläne für Waffenlieferungen an Russland bisher bestritten.

Burns sagte, sowohl US-Außenminister Antony Blinken als auch Präsident Biden hätten es vor diesem Hintergrund „für wichtig gehalten, sehr deutlich zu machen, welche Konsequenzen das haben würde“.

Biden hatte noch am Freitag gesagt, er gehe nicht von größeren Waffenlieferungen Pekings an Moskau aus. Blinken hatte dagegen vor einer Woche gesagt, Washington sei in Sorge, dass China „die Bereitstellung tödlicher Unterstützung“ für Moskau im Ukraine-Krieg erwäge.