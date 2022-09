Mehrere Razzien in Shisha-Bars und einem Späti hat die Polizei Berlin in der Nacht zu Samstag durchgeführt. Beteiligt an dem Einsatz waren LKA, Zoll und die Ordnungsämter. Wie Zeugen berichten, wurde ein Spätkauf an der Danziger Straße, Ecke Rykestraße kontrolliert. Hier gab es nach ersten Erkenntnissen diverse Verstöße, unter anderem soll keine Schankerlaubnis vorhanden gewesen sein.

Razzia: Polizei Berlin stellt vier Glücksspielautomaten in Hellersdorf sicher

Im Verlauf der Kontrolle wurde eine unerlaubte Waffe und eine geringe Menge Drogen gefunden. Der Spätkauf wurde vorläufig geschlossen, da unklar war, wer dort offiziell arbeitet und wo der Verantwortliche ist. Die Polizei Berlin prüft, ob der Späti zu einem Berliner Clan gehören könnte.

In Lichtenberg wurde eine Shisha-Bar kontrolliert. Auch hier wurden die Ermittler findig. Ein verbotener nicht zugelassener Tisch-Spielautomat wurde sichergestellt. Eine Bedienung soll eine geringe Menge Speed dabei gehabt haben. Zu dem waren diverse Sachen nicht angemietet.

In Hellersdorf kontrollierten die Polizeibeamten ebenfalls eine Shisha-Bar. Hier wurden vier Spielautomaten sichergestellt. Die Ermittlungen von der Polizei Berlin dauern an.