Pechstein-Rede in Uniform: Darum findet CDU-Chef Merz den Auftritt „brillant“

CDU-Chef Friedrich Merz kann die Kritik an dem Auftritt der früheren Spitzensportlerin Claudia Pechstein auf einer Veranstaltung seiner Partei nicht nachvollziehen. Ganz im Gegenteil: „Der Auftritt war brillant“, sagte Merz in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ am Sonntag. Pechstein habe aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Vereine und Breitensport seien. Diese Aussage interessiere ihn wirklich und nicht das Äußere, sagte Merz weiter. Der Inhalt „war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten“, so Merz.

Pechstein ist Bundespolizei-Beamtin. Sie trat am Samstag auf einem CDU-Konvent in Berlin in Polizeiuniform auf und sorgte damit am Wochenende für heftige Diskussionen. Beamte unterliegen nach dem Beamtenrecht der Neutralitätspflicht. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums wollte sich zunächst nicht dazu äußern. Die Bundespolizei hat mittlerweile eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte.

Pechstein warb in ihrer Rede für eine Stärkung des Vereins- und Schulsports. Sie forderte zudem die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Es verstehe niemand, dass „solche Menschen einfach hierbleiben dürfen“, wenn ein Richter zuvor zu dem Schluss gekommen sei, dass der Antragsteller kein Recht habe, hier zu leben, las Pechstein von ihrem Manuskript ab. Das sorge für mehr Sicherheit im Alltag. Öffentliche Verkehrsmittel „ohne ängstliche Blicke“ nutzen zu können, gehöre zu Problemen, die besonders Ältere und Frauen belasteten. Verbesserungen dort sollten wichtiger sein, „als darüber nachzudenken, ob wir ein Gendersternchen setzen oder ob ein Konzert noch deutscher Liederabend heißen darf oder ob es noch erlaubt ist, ein Zigeunerschnitzel zu bestellen“, sagte Pechstein.

Pechstein stammt aus Berlin und wurde als international höchst erfolgreiche Eisschnellläuferin weltweit berühmt. Sie gewann allein fünf olympische Goldmedaillen, dazu war sie noch Europa- und Weltmeisterin. Bei der Bundestagswahl 2021 kandidierte sie für die CDU als Direktkandidatin im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick gegen den früheren Linken-Bundestagsfraktionschef Gregor Gysi. Dieser gewann den Wahlkreis.