Clooney: Immer noch mit Team von „Emergency Room“ befreundet Die Dreharbeiten zur Arztserie „Emergency Room“ liegen für den Holywoodstar lange zurück. Doch auch nach über 20 Jahren verbindet die Schauspielkollegen eine... dpa

George Clooney unterhält noch immer freundschaftliche Beziehungen zu seinen einstigen Ensemble-Kolleginnen und Kollegen aus der Arztserie «Emergency Room». pa Chris Pizzello/Invision via AP/d

Los Angeles -Hollywoodstar George Clooney (61) steht nach eigenen Worten immer noch in engem Kontakt mit seinen früheren Kollegen aus der Arztserie „Emergency Room“. „Sie sind wirklich gute Freunde“, sagte er in einem Teaser für eine neue Folge der „Drew Barrymore Show“, die am Freitag (Ortszeit) ausgestrahlt wird. „Und deshalb habe ich das Gefühl, dass diese Show ein Job fürs Leben war. Und sie hat meine Karriere verändert.“ In den ersten fünf Staffeln der NBC-Serie hatte Clooney den Kinderarzt Dr. Doug Ross gespielt.