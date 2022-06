Berlin - Die Berliner Clubcommission hat in der Corona-Pandemie eine langfristige Lösung gefordert, um bei neuen Wellen Schließungen zu verhindern. Die Lösungen für den Herbst seien da, erklärte die Vorsitzende des Club-Dachverbands, Pamela Schobeß, am Montag. „Wer allerdings meint, nur auf Abstand und Masken im Kulturbereich zu setzen, der nimmt auch wieder Schließungen in Kauf. Das wäre leichtfertig und eine Katastrophe für die Berliner Spielstätten.“ Sicherheit bieten laut Schobeß gute Lüftungsanlagen und PCR-Tests. Die Clubcommission verwies auf verschiedene Tests mit PCR-Tests und optimierter Lüftung. Das Pilotprojekt sei sehr erfolgreich gewesen.

Das Berliner Nachtleben mit Partys und Konzertbetrieb war in der Pandemie zeitweise lahmgelegt. Zuletzt hatte ein Tanzverbot der Szene zu schaffen gemacht, im März wurden die Tanzflächen wieder freigegeben.