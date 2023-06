Am vergangenen Dienstag berichteten die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsvertreter, Geheimdienstinformationen zufolge habe der russische General Sergej Surowikin schon im Vorfeld von Prigoschins Aufstandsplänen gewusst. Das werfe die Frage auf, ob Prigoschin Unterstützung in der russischen Militärspitze gehabt habe. Unklar war, ob Surowikin dabei half, den Wagner-Aufstand vorzubereiten.



Nun berichtet CNN, dass Dokumente vorliegen, die darauf hindeuten, dass Surowikin ein geheimes VIP-Mitglied von Wagner war, und dass ihm 2018 sogar eine persönliche Registrierungsnummer zugeteilt wurde.

Die Dokumente wurden dem amerikanischen Fernsehsender exklusiv von Michail Chodorkowskis investigativem Netzwerk „Dossier Center“ gezeigt. Der bekannte russische, im Exil lebende Regierungskritiker hatte am 24. Juni die Russen aufgefordert, den Söldnerführer Jewgeni Prigoschin in seinem Aufstand gegen die Armeeführung zu unterstützen. „Wir müssen jetzt helfen, und dann werden wir diesen (Mann) wenn notwendig ebenfalls bekämpfen“, schrieb der Kreml-Kritiker in Onlinemedien.

Surowikin war im Oktober zum Militärkommandeur für die Ukraine ernannt worden. Drei Monate später wurde er durch Generalstabschef Waleri Gerassimow abgelöst. Prigoschin hatte im Mai über ihn gesagt: „Er ist der einzige dekorierte General, der weiß, wie man kämpft.“



Laut CNN ist Surowikin zusammen mit mindestens 30 anderen, bisher anonymen hochrangigen russischen Militärs und Geheimdienstmitarbeitern aufgeführt, die laut „Dossier Center“ ebenfalls VIP-Mitglieder von Wagner sind. „Es gibt keine Beweise dafür, dass Surowikin auf der Gehaltsliste von Wagner stand, aber die VIP-Mitgliedschaft so vieler hochrangiger Personen deutet auf eine allzu enge Beziehung zwischen dem russischen Militär und der Söldnergruppe hin“, heißt es im CNN-Bericht.

Kreml äußert sich nicht zum Verbleib von General Surowikin

Nach unbestätigten Berichten über eine Festnahme des russischen Vize-Generalstabschefs Sergej Surowikin verwies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag auf das Verteidigungsministerium. Dieses beantwortet aber in der Regel keine Fragen. Mehrere russische Medien hatten schon am Vortag unter Berufung auf Informanten berichtet, Surowikin sei festgenommen worden. Peskow hatte einen US-Medienbericht als „Spekulation“ zurückgewiesen, wonach Surowikin von dem Aufstandsplan des Söldnerchefs Jewgeni Prigoschin vorab gewusst habe. Surowikin gilt als Verbündeter Prigoschins, hatte sich aber noch in der Nacht zum 24. Juni auf die Seite des Machtapparats in Moskau geschlagen.