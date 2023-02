Coburg: Mutmaßlicher Sexualstraftäter flüchtet aus dem Gericht Bei einem Gang zur Toilette konnte er entkommen. Ein wegen sexuellen Missbrauchs Angeklagter konnte aus dem Landgericht Coburg fliehen. dpa

Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet. Pia Bayer/dpa

Coburg -Aus dem Landgericht Coburg (Bayern) ist am Montag während einer Verhandlung ein 47 Jahre alter Angeklagter entkommen. Die Polizei hat eine Großfahndung nach dem Mann eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher in Coburg. Nach der Flucht eines verurteilten Mörders aus dem Amtsgericht Regensburg ist es der zweite Fall in Bayern dieser Art binnen weniger Wochen. Auch in Berlin gibt es einen ähnlichen Fall: Hier flüchtete ein Sicherungsverwahrter bei einem Toilettengang in einem Einkaufszentrum.