Colmar Tropicale: Ein Stück Elsass im Dschungel von Malaysia Colmar mit seinem Fachwerk-Idyll und der romantischen Altstadt liegt im Oberelsass - oder? Oder doch im Dschungel von Malaysia? Aus dem Grün ragt ein tropisc... Carola Frentzen und Genevieve Tan Shu Thung , dpa

PRODUKTION - Hinter einem Fachwerkhaus in Colmar Tropicale ist der Dschungel der Berjaya Hills zu sehen. Carola Frentzen/dpa

Colmar Tropicale -Die sanfte Stimme von Charles Trenet erklingt aus Lautsprechern, vorbei an bunten Fachwerkhäusern mit Erkern und Türmchen. „La Mer...“, singt der Chansonnier. Menschen schlendern über das Kopfsteinpflaster, aus einer Boulangerie strömt der Duft knuspriger Croissants. Typisch Frankreich, mag man meinen - wären da nicht der Monsunregen und der Dschungel ringsum. Des Rätsels Lösung liegt in Malaysia. Eine Autostunde nordöstlich der Hauptstadt Kuala Lumpur steht ein Nachbau des Welterbe-Städtchens Colmar im Elsass. Der passende Name des Klons im Regenwald: Colmar Tropicale.