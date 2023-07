Neukölln: Columbiabad öffnet heute wieder

Das Columbiabad öffnet am Montag wieder.

Das Columbiabad öffnet am Montag wieder. Lem/imago

Das Columbiabad in Berlin-Neukölln öffnet nach einer einwöchigen Schließung am Montag wieder. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung am Sonntag vor einer Woche war das Bad für mehrere Tage geschlossen worden, da sich zu viele Beschäftigte krankgemeldet hatten.

Die Mitarbeiter sprachen in einem Brandbrief von einem „untragbaren Ausmaß der Umstände“. Täglich werde die Hausordnung „vorsätzlich missachtet“. Mitarbeitern, Frauen, Minderheiten, besonders trans und queeren Menschen, werde immer häufiger Gewalt angedroht.

Aufgrund der Vorfälle müssen sich Besucherinnen und Besucher beim Einlass in die Berliner Bäder seit diesem Wochenende ausweisen. An vier Schwimmbädern sollen mobile Polizeiwachen stehen.