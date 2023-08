Columbiabad in Neukölln: Zwei Männer schlagen auf Sicherheitsmitarbeiter ein

Am Montagabend ist es im Sommerbad am Columbiadamm in Neukölln erneut zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem Sicherheitsmitarbeiter und zwei Badegästen gekommen. Die Männer waren offenbar am Montagabend von zwei Frauen, die sich mit dem Wachpersonal gestritten hatten, herbeigerufen worden, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Der 26-jährige Sicherheitsmitarbeiter gab an, dass er gegen 19 Uhr von zwei Männern angegriffen worden sei. Einer der beiden soll ihn zunächst festgehalten haben, sodass ihm der zweite ins Gesicht schlagen konnte. Danach habe ihm der Mann, der ihn festgehalten habe, ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Einer der beiden Angreifer soll dann im Eingangsbereich eine Flasche aufgehoben und den Sicherheitsmann damit bedroht haben. Die Tatverdächtigen verließen anschließend das Bad und flüchteten.

Streit über Kinderwagen im Columbiabad eskaliert

Vor dem Angriff der beiden Männer soll der Sicherheitsmitarbeiter zwei Frauen mit Kinderwagen angesprochen und sie darauf hingewiesen haben, dass sie das Bad durch den falschen Ausgang verlassen wollten. Seine Aufforderung, den dafür vorgesehenen Ausgang zu nutzen, hätten sie mehrfach ignoriert. Es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den zwei Frauen.



Eine der beiden Frau soll im Anschluss an den Streit telefoniert haben. Kurz danach seien mehrere Fahrzeuge vor dem Bad vorgefahren, aus denen die beiden Tatverdächtigen ausgestiegen seien. Der 26-jährige Security-Mitarbeiter erlitt durch den Angriff Rötungen im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Gewaltsame Auseinandersetzungen in Berlins Bädern führen zu Schließungen

In der ersten Hälfte des Sommers hatte es im Columbiabad und einigen anderen Freibädern mehrere Vorfälle mit Jugendlichen und jungen Männern gegeben, die sich stritten, anpöbelten und zum Teil auch schlugen. Mehrfach wurde die Polizei gerufen und Bäder wurden vorzeitig geschlossen. Die Bäderbetriebe und der Senat führten daraufhin Videoüberwachung an den Eingängen einiger Bäder und zusätzlich zu den Taschenkontrollen auch Ausweiskontrollen in sämtlichen Freibädern ein.