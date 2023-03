„Comedy for Future Festival“ will für Klimaschutz begeistern Comedians möchten beim Festival „Comedy for Future“ erneut für den Kampf gegen den Klimawandel mobilisieren. Vom 24. bis 28. Mai wollen 40 Künstlerinnen und ... dpa

Masud Akbarzadeh (l-r), Eckart von Hirschhausen, Dr. Pop und Kirsten Fuchs nehmen an einer Pressekonferenz des C4FF teil. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Comedians möchten beim Festival „Comedy for Future“ erneut für den Kampf gegen den Klimawandel mobilisieren. Vom 24. bis 28. Mai wollen 40 Künstlerinnen und Künstler in der Urania für Klimaschutz begeistern - statt für Untergangsstimmung zu sorgen. „Wir brauchen wieder Lust auf Zukunft. Wir brauchen was zu lachen“, sagte Schirmherr Eckart von Hirschhausen bei der Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin.