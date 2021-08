Köln - Fußball-Bundesligist Union Berlin hat bei der Auslosung für die Gruppenphase in der Conference League machbare Gegner erhalten. Der Hauptstadtklub spielt gegen Slavia Prag, Feyenoord Rotterdam und Maccabi Haifa. Die Berliner hatten sich mit 4:0 und 0:0 gegen Kuopio PS aus Finnland für die Gruppenphase qualifiziert.

Wobei Union-Sportchef Oliver Ruhnert betont: „Das ist sportlich die schwierigste Gruppe. Aber Union ist auch nicht einfach zu spielen, und die anderen haben Respekt, gegen uns zu spielen. Es müssen uns aber einige gute Tage gelingen, wenn wir die Gruppe überstehen wollen.“ Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt.

Die Gruppensieger erreichen das Achtelfinale der Conference League. Die Gruppenzweiten ziehen in die K.-o.-Runden-Playoffs ein, wo sie auf die Teams treffen, die in der Gruppenphase der Europa League Platz drei belegt haben.

Das Finale ist für 25. Mai 2022 im Nationalstadion in Tirana terminiert. Der Sieger erhält automatisch einen Startplatz in der Gruppenphase der Europa League in der nächsten Saison.