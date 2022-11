COP27: UN-Klimakonferenz wird verlängert

Die UN-Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten wird verlängert.

Die Verhandlungen der UN-Klimakonferenz sind nun offiziell bis Samstag verlängert worden. Das teilte die ägyptische Konferenzpräsidentschaft am Freitagmittag in Scharm el-Scheich mit. Die Verlängerung sei notwendig, um die noch bestehenden Blockaden in den Verhandlungen zu überwinden.

„Heute müssen wir erneut einen Gang zulegen, denn die Zeit ist nicht auf unserer Seite“, mahnte Konferenzpräsident Sameh Schukri. Allerdings wandte er sich auch gegen weitere Verlängerungen. „Ich bleibe verpflichtet, diese Konferenz morgen in geordneter Weise zu einem Ende zu bringen“, sagte er.

Angesichts der festgefahrenen Beratungen war eine Verlängerung in das Wochenende hinein seit Tagen erwartet worden. Teilnehmende schlossen auch Beratungen noch am Sonntag nicht aus.