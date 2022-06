Nach zwei Jahren kehrt das Fusion-Festival in alter Form zurück auf den früheren Militärflugplatz in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte). „Wir freuen uns sehr, endlich wieder ein echtes Fusion Festival feiern zu können“, sagte vorab ein Festivalsprecher. Nachdem die Fusion wegen Corona 2020 abgesagt wurde und 2021 in Form drei kleinerer Festivals stattfand, werden ab Mittwoch (29.6.) wieder bis zu 70.000 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Die Besucher erwarten bis Sonntag (3.7.) etwa 1150 Acts und 40 Bühnen. Das Festival gilt als eines der größten alternativen Musik- und Theaterfeste Europas. Die Karten sind wie üblich längst ausverkauft.

Am Mittwoch ist Anreisetag. Das Programm soll am Abend beginnen. Es wartet mit Performance- und Theatergruppen sowie zahlreichen DJs und Electro-Acts und Künstlern wie Danger Dan, K.I.Z. oder Bonaparte auf. Die Eröffnung der neu gestalteten Turmbühne soll am Donnerstagabend (30.6.) erfolgen. Der Start auf diesem zentral gelegenen Floor, auf dem vor allem Techno gespielt wird, markiert für viele traditionell den eigentlichen Start des Festivals.

Nachdem die Macher im vergangenen Jahr ein aufwendiges Testkonzept mit eigenem PCR-Labor umgesetzt haben, gibt es in diesem Jahr nach Aussage der Organisatoren keine besonderen Vorschriften zum Corona-Infektionsschutz. Das Land hatte mit einer Verordnung vom 5. Mai die 3G-Regel für Veranstaltungen aufgehoben.