Lederer: Maskenpflicht in Berlin endet spätestens im Frühjahr Bereits die Regierende Bürgermeisterin hatte gesagt, sie gehe von einem Ende der Maskenpflicht 2023 aus. Auch der Kultursenator rechnet damit. Wann es so weit ist, wird Anfang des Jahres beraten. dpa

Klaus Lederer geht vom Ende der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen spätestens im Frühjahr aus. epd/Christian Ditsch

Berlin -Berlins Kultursenator Klaus Lederer rechnet mit einem Ende der Corona-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in der Hauptstadt spätestens im Frühjahr 2023. „Wann dafür der richtige Zeitpunkt ist, werden wir Anfang des neuen Jahres im Senat beraten“, teilte der Linke-Politiker am Dienstag mit. Man werde in enger Abstimmung mit dem Land Brandenburg darüber entscheiden und dabei genau auf die Situation im Gesundheitsbereich schauen.