Der Berliner Senat will am Dienstag noch einmal die Corona-Regeln lockern. Nachdem sich die Senatsmitglieder schon vergangene Woche einig waren, die umstrittene 2G-Regel für den Einzelhandel aufzuheben, sollen bei der Sitzung am Dienstag (10 Uhr) Nägel mit Köpfen gemacht werden: Geplant ist, die Berliner Corona-Verordnung entsprechend zu ändern. Ab Samstag wird im Einzelhandel wohl nur noch eine FFP2-Maske nötig sein. Einen Impf- oder Genesenennachweis braucht man dann nicht mehr.

Der Senat plant, die 2G-Regel auch für den Tourismus, Museen und Galerien, den Zoo und den Tierpark abzuschaffen. Gäste bräuchten, wenn der Beschluss wie geplant kommen sollte, dann ab Samstag keine Nachweise mehr – sondern nur noch eine FFP2-Maske.

Weil Berlin vor weitreichenden Lockerungen steht, werden Experten an der Sitzung am Dienstag im Roten Rathaus teilnehmen. Unter ihnen ist auch der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité. Bund und Länder wollen am Mittwoch zudem über die bundesweite Aufhebung tiefgehender Corona-Maßnahmen sprechen. Diskutiert wird ein Stufenplan, nach dem bis 20. März zahlreiche Einschränkungen fallen sollen. Die Diskotheken und Clubs sollen beispielsweise wieder ab 4. März mit der 2G-plus-Regel öffnen. In Gastronomie und Tourismus soll bald nur noch 3G gelten.

Corona in Berlin: Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück

Die Corona-Lage in der Hauptstadt scheint sich zu entspannen: In Berlin ist die Corona-Inzidenz deutlich gesunken und lag am Dienstagmorgen bei 1135,2. Damit befand sich der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen angibt, weiter deutlich unter dem Niveau des Bundesdurchschnitts (1437,5). Vor einer Woche hatte der Wert in der Hauptstadt laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch bei knapp 1640 gelegen. Der Abwärtstrend in Berlin dauert seit einigen Tagen an.

Nach dem Lagebericht des Berliner Senats wurde am Dienstag ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind den Angaben zufolge bislang 4168 Menschen in Berlin an oder mit dem Virus gestorben.

Die Zahl der in Kliniken gekommenen Patientinnen und Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag laut Senat bei durchschnittlich 26,4. Die entsprechende Ampel des Warnsystems steht weiterhin auf Rot. Bei der Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten zeigt die Ampel weiterhin ein gelbes Signal an. Die Belegung beträgt derzeit 15,9 Prozent.