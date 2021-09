Berlin - Für Schülerinnen und Schüler gilt in Berlin weiterhin Maskenpflicht. Das teilte Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus mit. Die Regelung gilt zunächst bis zum 3. Oktober. Das sei zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus weiter nötig.

Das Tragen einer medizinischen Maske helfe, die Inzidenz konstant zu halten, sagte Scheeres. Die Entscheidung sei ihr gerade mit Blick auf die Grundschulen schwer gefallen, so die Senatorin. „Es ist im Moment aber noch der richtige Weg.“ Die Maskenpflicht gilt auch für das Schulpersonal.

Der Hygienebeirat, der sich für die Beibehaltung ausgesprochen habe, werde das Thema bei seiner nächsten Sitzung am 20. September noch einmal beraten, kündigte Scheeres an. Dabei sollen auch Expertinnen und Experten gehört werden, darunter Kinderärzte und Psychologen. Scheeres räumte ein, dass die Maskenpflicht bundesweit unterschiedlich gehandhabt werde. Allerdings seien auch die Inzidenzwerte in den Bundesländern unterschiedlich.