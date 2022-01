Potsdam - Brandenburg steht voraussichtlich vor einem Sonderweg für die 2G-plus-Regel in Gaststätten. Die CDU-Fraktion beriet am Freitag über einen Kompromissvorschlag von SPD und Grünen. Er sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, dass die Regelung nicht gelten würde, wenn die Warnampel auf Grün ist. Zuvor hatten Märkische Oderzeitung und B.Z. darüber geschrieben.

2G plus – mit Test oder Booster-Impfung – soll nur oberhalb einer Zahl neuer Krankenhauspatienten je 100.000 Einwohner in sieben Tagen von 3 und einem Anteil von Covid-19-Patienten in Intensivbetten von über 10 Prozent eingeführt werden. Die CDU-Fraktion hatte davor gewarnt, dass 2G plus für viele Gastronomen existenzgefährdend sei. Das Kabinett wollte am Freitag über die neue Verordnung entscheiden.

Das Coronavirus breitet sich auch in Brandenburg weiter aus. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Land 503,3 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut am Freitag mitteilte. Vor einer Woche waren es noch 441,9 gewesen.