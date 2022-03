Brandenburg will offenbar auch über den sogenannten Freedom Day am 20. März hinaus an allen Corona-Einschränkungen festhalten. Aufgrund der Pandemie-Lage mit einer Inzidenz von 1500 und stark belasteter Kliniken könnten keine Lockerungen stattfinden, berichtet die Bild-Zeitung am Montag. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) will demnach sogar einige Corona-Regeln noch verschärfen.

Laut Bericht sieht ein Entwurf für eine neue Infektionsschutzverordnung ab 18. März vor, dass Zutrittsbeschränkungen sowie FFP2-Maskenpflicht und Hygieneabstand beim Einkaufen, in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in vielen Kultur- und Gesundheitseinrichtungen weiter gelten. In Schulen müssen demnach medizinische Masken getragen werden, für Ungeimpfte und Genesene sollen dreimal pro Woche Corona-Tests anstehen. An Hochschulen etwa solle eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken sowie eine tägliche Testpflicht für Ungeimpfte und Genesene bestehen.

3G-Regel in Restaurants, 2G-plus-Regel bei Großveranstaltungen

Die 3G-Regel soll laut Bild-Bericht weiter in Restaurants, Hotels, Kultur- und Sportstätten sowie bei Veranstaltungen und beim Friseurbesuch gelten. Bei Großveranstaltungen ab 1000 Besuchern will Gesundheitsministerin Nonnemacher zwar offenbar die Teilnehmer-Obergrenze abschaffen, es soll dort aber die 2G-plus-Regel gelten. Letzteres betreffe auch Clubs und Diskotheken. Eine Corona-Testplicht soll überdies für alle Besucher von Kliniken und Pflegeheimen bestehen; geimpftes oder genesenes Personal müsse sich zweimal pro Woche auf Corona testen lassen.

Diese Regelungen sollen in Corona-Hotspots bei Bedarf – je nach aktueller Infektionslage – noch verschärft werden können. Geplant ist laut Bild-Zeitung, dass die Landesregierung das neue Regelwerk am Montag und Dienstag berät. Verkündung: angeblich nach der Bund-Länder-Runde am Donnerstag. Die Regeln sollen zunächst vom 18. März bis 2. April gelten.