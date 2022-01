Berlin - Angesichts der Omikron-Variante diskutieren Bund und Länder eine weitere Verschärfung der Corona-Regeln in Deutschland. Aus einer neuen Beschlussvorlage für das Treffen am Freitag, die der Berliner Zeitung vorliegt, geht hervor, dass spätestens ab dem 15. Januar bundesweit in Restaurants und Cafés die 2G-Plus-Regelung gelten könnte. Zweifach Geimpfte oder Genesene bräuchten dann einen Test. „An diesen Orten können Masken nicht dauerhaft getragen werden, so dass sich die Virus-Variante dort besonders leicht überträgt“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Für Booster-Geimpfte soll die Testpflicht in der Gastronomie entfallen.

Zudem soll es eine FFP2-Maskenempfehlung für den Einkauf und den Nahverkehr geben. Kontaktbeschränkungen sollen bleiben, wie aus der Beschlussvorlage weiter hervorgeht, Clubs sollen geschlossen bleiben.

Die Beschlussvorlage sieht zudem eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit vor. Für die allgemeine Bevölkerung soll demnach gelten, dass man nach sieben Tagen aus einer Quarantäne nach Kontakt zu Infizierten oder aus einer Isolation wegen einer eigenen Infektion heraus kann. Bedingung ist aber ein anschließender negativer PCR-Test oder ein „hochwertiger“ Antigen-Schnelltest. Für Beschäftigte der kritischen Infrastruktur, zum Beispiel in Kliniken und Pflegeheimen, soll gelten: Kontaktpersonen können mit einem PCR-Test nach fünf Tagen aus der Quarantäne heraus, Erkrankte können sich nach sieben Tagen mit einem PCR-Test „freitesten“. Kinder, die in Schulen oder Horten als Kontaktpersonen eingestuft werden, sollen sich nach fünf Tagen mit anschließendem PCR-Test oder hochwertigem Antigentest „freitesten “können. Für Geboosterte und frisch Doppelt-Geimpfte soll es Ausnahmen von der Quarantäne geben.

Das sieht die Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel im Einzelnen vor: FFP2-Masken: Beim Einkaufen in Geschäften und bei der Nutzung des Öffentlichen Personennah- und -fernverkehrs wird die Verwendung von FFP2-Masken dringend empfohlen.

Kontaktbeschränkungen : Die bestehende Regel, dass private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen mit maximal zehn Personen erlaubt sind, bleibt bestehen. Für Ungeimpfte und nicht genesene Personen gilt weiterhin: Es dürfen sich lediglich die drei Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14 Jahres sind jeweils ausgenommen.

2G in Theater, Kinos sowie im Einzelhandel (Ausnahme: Geschäfte des täglichen Bedarfs) bleibt bestehen.

2G Plus in Restaurants : Ergänzend wird spätestens ab dem 15. Januar bundesweit und inzidenzunabhängig der Zugang zur Gastronomie (Restaurants, Cafes etc.) für Geimpfte und Genesene nur noch mit einem tagesaktuellen Test oder mit dem Nachweis einer Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) ab dem Tag der Auffrischungsimpfung möglich sein (2G Plus).

Clubs und Diskotheken bleiben geschlossen.

Homeoffice-Pflicht: Bund und Länder weisen auf die bestehende Verpflichtung hin, das Homeoffice in den nächsten Wochen verstärkt zu nutzen.