Wegen mehrerer Fahrzeugkorsos in Berlin kommt es am Samstag zu Verkehrseinschränkungen. Eine Übersicht.

Von 11 bis 16 Uhr zieht ein Fahrzeugkorso gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung von Altglienicke bis Nikolassee. Es kommt laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) zu kurzzeitigen Einschränkungen entlang der Wegstrecke Ewaldstraße, Wegedornstraße, Ortolfstraße, Bohnsdorfer Weg, Köpenicker Straße, Rudower Straße, Neudecker Weg, Neuköllner Straße, Rudower Straße, Buschkrugallee, Parchimer Allee, Fulhamer Allee, Britzer Damm, Mohriner Allee, Eisenacher Straße, Mariendorfer Damm, Alt-Mariendorf, Großbeerenstraße, Belßstraße, Malteserstraße, Paul-Schneider-Straße, Kaiser-Wilhelm-Straße, Lankwitzer Straße, Ferdinandstraße, Jägerstraße, Brauerstraße, Hochstraße, Hildburghauser Straße, Blanckertzweg, Osdorfer Straße, Ostpreußendamm, Giesendorfer Straße, Königsberger Straße, Drakestraße, Finckensteinallee, Mühlenstraße, Sundgauer Straße, Berliner Straße, Onkel-Tom-Straße, Fischerhüttenstraße, Argentinische Allee, Mexikoplatz, Klopstockstraße, Breisgauer Straße und Spanische Allee.

Zwischen 14 und 17 Uhr führt ein Fahrrad-Korso unter dem Motto „Raum für alle - Radeln für eine gerechte Verteilung des Straßenraums“ vom Bundesplatz via Bundesallee, Friedrich-Wilhelm-Platz, Wiesbadener Straße, Südwestkorso, Breitenbachplatz, Dillenburger Straße, Schlangenbader Straße, Mecklenburgische Straße, Uhlandbogen, Berliner Straße, Brandenburgische Straße, Sigmaringer Straße, Hohenzollerndamm, Güntzelstraße, Landhausstraße, Berliner Straße, Prinzregentenstraße, Durlacher Straße, Kufsteiner Straße, Wexstraße, Bundesplatz, Bundesallee, Hildegardstraße, Blissestraße, Uhlandstraße und Straße am Schoelerpark.

Unsere #Verkehrsvorschau zum #Wochenende (10./11.09.) ist online. U.a. zahlreiche #Fahrzeugkorsos und #Bauarbeiten bei der #BVG und im #Regionalverkehr.

Von 17 bis 19 Uhr findet ein Fahrzeugkorso in Biesdorf unter dem Motto „Freedom is our Religion“ auf folgender Strecke statt: Frankenholzer Weg, Blumberger Damm, Alt-Biesdorf, Alt-Friedrichsfelde, Frankfurter Allee, Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Karl-Liebknecht-Straße, Unter den Linden, Glinkastraße, Behrenstraße, Ebertstraße, Lennéstraße, Kemperplatz, Tiergartenstraße, Hofjägerallee, Großer Stern, Spreeweg, John-Foster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße, Yitzhak-Rabin-Straße, Straße des 17. Juni, Ebertstraße, Behrenstraße, Glinkastraße, Unter den Linden, Karl-Liebknecht-Straße, Alexanderstraße, Karl-Marx-Allee, Frankfurter Allee, Alt-Friedrichsfelde, Alt-Biesdorf, Blumberger Damm und Frankenholzer Weg.

Von 16.45 Uhr bis 20 Uhr demonstrieren Rocker mit einem Motorrad-Korso gegen das Insignienverbot des Bandidos MC. Der Korso führt von der Karolinenstraße, Waidmannsluster Damm, A111, A100, Messedamm, Kaiserdamm, Bismarckstraße, Ernst-Reuter-Platz, Straße des 17. Juni, Großer Stern, Hofjägerallee, Tiergartenstraße, Kemperplatz, Lennéstraße, Ebertstraße, Platz des 18. März, Straße des 17. Juni, Yitzhak-Rabin-Straße, John-Foster-Dulles-Allee, Spreeweg, Großer Stern, Straße des 17. Juni, Ernst-Reuter-Platz, Otto-Suhr-Allee, Spandauer Damm, A100, A111 und Waidmannsluster Damm zurück zur Karolinenstraße.

Straßenbahn-Ersatzverkehr: Auch M10 betroffen

Auch bei der Straßenbahn gibt es am Wochenende Einschränkungen.

Am Samstag fährt die M10 von 5.30 Uhr bis 18 Uhr wegen Baumschnittarbeiten nur zwischen S+U Hauptbahnhof und Bersarinplatz. Die M13 fährt lediglich zwischen Virchow-Klinikum und S+U Lichtenberg/Gudrunstraße. Der nichtbefahrene Linienabschnitt der M10 wird von barrierefreien Bussen zwischen Bersarinplatz und S+U Warschauer Straße bedient. Für die Linie 21 ist der Ersatzverkehr zwischen Bersarinplatz und Treskowallee/Ehrlichstraße eingerichtet.

Von Samstag (Betriebsbeginn) bis Montag, 12. September 2022 fahren die Linien M13 und 16 nicht wie gewohnt. Die Linie M13 wird zwischen Roederplatz und S Warschauer Straße bzw. Revaler Straße umgeleitet über Eldenaer Straße. Die Linie 16 ist zwischen Ahrensfelde über Roederplatz bis Betriebshof Lichtenberg im Einsatz. Ein Ersatzverkehr wird für die Linie M13 zwischen Roederplatz und S Warschauer Straße bzw. für die Linie 16 zwischen Roederplatz und S+U Frankfurter Allee eingerichtet.

Am Sonntag fährt die M2 wegen einer Fahrdrahterneuerung in der Zeit von 7 Uhr bis 24 Uhr nicht. Die M10 fährt nur zwischen S+U Warschauer Straße und Kniprodestraße/Danziger Straße. Ein barrierefreier Ersatzverkehr mit Bussen ist für die gesamte Strecke der M2 sowie für die M10 zwischen Kniprodestraße/Danziger Straße und S+U Hauptbahnhof im Einsatz.