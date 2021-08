Corona-Demos in Berlin: Das Wichtigste in Kürze Laut der Polizei sind für Samstag und Sonntag insgesamt fast 100 Versammlungen angemeldet worden.

Die Polizei hat 13 Demonstrationen verboten , darunter mindestens neun, die von der „Querdenker“-Szene angemeldet wurden.

Verboten wurde unter anderem ein Aufzug der Stuttgarter Initiative „Querdenken 711“ am Sonntag auf der Straße des 17. Juni mit 22.500 angemeldeten Teilnehmern.

Die Beamten bereiten sich trotz der Verbote auf einen Großeinsatz vor . Insgesamt sollen an den beiden Tagen mehr als 4200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein.

Im Internet und den Messengerkanälen wurde trotz der Verbote weiter zum Demonstrieren und Protestieren an diesem Wochenende aufgerufen.

Freitag, 27. August

21.51 Uhr: Die Verbote der am Wochenende in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen geplanten Versammlungen sind bis auf das Verbot einer Veranstaltung nicht zu beanstanden. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in vier Eilverfahren entschieden.

Die 1. Kammer hat einem der Eilanträge stattgeben und drei zurückgewiesen.

Die Versammlungsteilnehmer würden die zur Vermeidung von Infektionen auch im Freien einzuhaltenden Mindestabstände voraussichtlich nicht beachten, hieß es vom Gericht bezüglich der abgelehnten Eilanträge. Ausschlaggebend für diese Annahme seien die negativen Erfahrungen mit der Durchführung zahlreicher Versammlungen der Vergangenheit, die jeweils einen vergleichbaren Teilnehmerkreis aus der „Querdenker-Szene“ angesprochen hätten.

In einem Fall allerdings, einer für den 28. und 29. August 2021 angemeldeten Versammlung mit je 500 erwartenden Teilnehmern, sei eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Sicherheit nicht erkennbar, weshalb dieses Verbot zu suspendieren sei, so das Gericht. Die pauschale Begründung des Antragsgegners, Corona-Kritiker würden Hygieneschutzmaßnahmen generell nicht beachten, stelle keinen ausreichend konkreten Bezug zu dieser Versammlung her.



Gegen die Beschlüsse kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhoben werden.

21 Uhr: Die Berliner Polizei bereitet sich trotz des Verbots zahlreicher Demonstrationen gegen die Corona-Politik auf einen großen Einsatz an diesem Wochenende vor. Unterstützung aus anderen Bundesländern wurde angefordert. Insgesamt sollen an den beiden Tagen mehr als 4200 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz sein, teilte die Behörde mit. Unter anderem wird das Reichstagsgebäude besonders geschützt. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich doch eine Vielzahl von Menschen in die Stadt begeben und dem Verbot nicht folgen“, sagte ein Polizeisprecher. „Die Polizei wird die Versammlungsverbote durchsetzen, entsprechend präsent sein und insbesondere das Regierungsviertel schützen.“

Vor gut 4200 Kolleg. und Unterstützungskräften liegt ein einsatzintensives Wochenende.

Von fast 100 angezeigten Demos sind 13 verboten.https://t.co/hhzghIrAQy

Da bisherige Verbote missachtet wurden, bilden deren Durchsetzung und der Infektionsschutz den Einsatz-Schwerpunkt.

Die Polizei ist auch deshalb besonders aufmerksam, weil vor einem Jahr, am 29. August 2020, Zehntausende Menschen in Berlin gegen die Corona-Einschränkungen protestiert hatten. Am Abend hatten Demonstranten am Reichstagsgebäude eine Absperrung durchbrochen und kurz eine Treppe vor einem Eingang besetzt. Die Bilder davon sorgten für Empörung bei Spitzenpolitikern. Seitdem geht der Zulauf zu diesen Demonstrationen allerdings stark zurück.

(mit dpa)