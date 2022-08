In Flugzeugen, die in Deutschland starten landen, ist nach wie vor ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben. Geht das neue Infektionsschutzgesetz wie geplant durch, muss es ab Oktober sogar eine FFP2-Maske sein. Doch in Flugzeugen verschiedener Airlines kommt es offenbar immer wieder vor, dass die Crew keine Maske trägt oder die Maskenpflicht bei den Fluggästen nicht immer durchsetzt.

Das Magazin Spiegel berichtet von Verstößen bei den Lufthansa-Töchtern Eurowings und Swiss. Eurowings sagt auf Anfrage des Magazins, dass durch „Lockerungen der Maskenpflicht in vielen Nachbarländern Deutschlands“ das Thema für die Crews „sehr unübersichtlich“ geworden sei. So sei insbesondere Eurowings Europe außerhalb Deutschlands unterwegs, und viele Crews seien an Auslandsbasen stationiert.

Eurowing-Crews versuchen, bei Maskenverweigerern zu deeskalieren

Außerdem gehe man jetzt mit Maskenverweigerern anders um als zuletzt. Die Crews machten nicht mehr zwingend von ihrem Durchsetzungsrecht Gebrauch, wenn sich dadurch eine Gefährdung der Sicherheit ergeben könnte, „sondern setzen stattdessen aktiv auf Deeskalation“, so ein Eurowings-Sprecher.

Zuletzt sorgte ein Flug von Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck für Unmut. Nicht jeder der Fluggäste trug eine Maske, obwohl dies vorgeschrieben war.