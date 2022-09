Deutschland geht mit neuen Corona-Regeln in den Herbst. Das überarbeitete Infektionsschutzgesetz, das kürzlich vom Bundestag beschlossen wurde, sieht unter anderem eine FFP2-Maskenpflicht in Fernzügen vor. Eine OP-Maske reicht dann also nicht mehr aus. In Flugzeugen hingegen muss ab Oktober gar keine Maske mehr getragen werden, womit Deutschland auf den Kurs vieler anderer Staaten einschwenkt.

Wenn man zahlreichen Ausführungen in sozialen Netzwerken glaubt, steht Deutschland damit alleine da: Demnach hat „Frankreich die Corona-Pandemie kürzlich beendet“, auch in den USA, Italien oder Portugal sei „das Leben wieder wie vor Corona“.

Deutschland, eine Corona-Diktatur? Die Berliner Zeitung macht den Faktencheck:

Deutschland Maskenpflicht: Über viele Corona-Regeln bestimmen in Deutschland die Bundesländer – es steht ihnen frei, die Maßnahmen für den „Basisschutz“ durchzusetzen. Das betrifft auch die Maskenpflicht, die derzeit in allen Ländern für öffentliche Verkehrsmittel und das Gesundheitswesen gilt, also etwa für Kliniken und Pflegeeinrichtungen. In Flugzeugen muss ab Oktober keine Maske mehr getragen werden.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine landesweiten Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Betroffene müssen sich weiterhin fünf Tage lang zu Hause isolieren. Sollte der Test danach immer noch positiv sein, empfiehlt das Betroffene müssen sich weiterhin fünf Tage lang zu Hause isolieren. Sollte der Test danach immer noch positiv sein, empfiehlt das Robert-Koch-Institut eine Verlängerung der Isolation – die allerdings nicht verpflichtend ist.

Einreise: Keine Einschränkungen, da das Robert-Koch-Institut derzeit kein Land als Variantengebiet führt. Berliner Zeitung/Markus Wächter Deutschland, Berlin: Ein Corona-Testzelt am Potsdamer Platz.

Frankreich In Frankreich ist der zweijährige Gesundheitsnotstand am 1. August ausgelaufen. Damit entfielen formell unter anderem Impf- und Testpflichten, allerdings waren die meisten Corona-Maßnahmen bereits zuvor entfallen. Für den Herbst sind bislang keine neuen Regeln vorgesehen. Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht gibt es in Frankreich nicht mehr – weder in öffentlichen Verkehrsmitteln noch in öffentlichen Gebäuden. Es wird lediglich empfohlen, auf größeren Veranstaltungen oder in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen – insbesondere dann, wenn man wegen seines Alters eher gefährdet ist als jüngere Menschen. Gleiches gilt „ausdrücklich“ für Kliniken und Pflegeheime, schreibt das Eine Maskenpflicht gibt es in Frankreich nicht mehr – weder in öffentlichen Verkehrsmitteln noch in öffentlichen Gebäuden. Es wird lediglich empfohlen, auf größeren Veranstaltungen oder in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen – insbesondere dann, wenn man wegen seines Alters eher gefährdet ist als jüngere Menschen. Gleiches gilt „ausdrücklich“ für Kliniken und Pflegeheime, schreibt das französische Außenministerium

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Keine Isolationspflicht.

Einreise: Keine Einschränkungen.

AP/Joel C Ryan Großbritannien, Glastonbury: Festivalbesucher bahnen sich ihren Weg durch das Glastonbury-Festival.

Großbritannien In Großbritannien gibt es nur noch sehr wenige staatliche Maßnahmen – die britische Regierung beschränkt sich vor allem auf Empfehlungen. Unter anderem wird dazu geraten, bei größeren Zusammenkünften in Innenräumen eine Maske zu tragen. Bislang sind für den Herbst keine neuen Einschränkungen geplant. Maskenpflicht: Die Pflicht zum Tragen einer Maske wurde weitgehend aufgehoben. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die beim Die Pflicht zum Tragen einer Maske wurde weitgehend aufgehoben. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die beim Auswärtigen Amt aufgeführt sind. Demnach muss etwa in England und Wales in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Maske getragen werden.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Keine Isolationspflicht.

Einreise: Keine Einschränkungen.

AP/Andrew Medichini Italien, Rom: Touristen machen ein Selfie vor dem Trevi-Brunnen.

Italien Auch Italien verzichtet momentan weitgehend auf staatliche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Allerdings können Regionen und Kommunen je nach Infektionsgeschehen eigene Regeln erlassen. Maskenpflicht: Eine FFP2-Maske muss laut Eine FFP2-Maske muss laut Auswärtigem Amt in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Regel ausgenommen. Gleiches gilt in Einrichtungen des Gesundheitswesens, ebenso wie die 2G-Regel. In Flugzeugen gibt es grundsätzlich keine Maskenpflicht mehr, allerdings können Airlines darüber selbst entscheiden.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Wer Symptome hat, muss grundsätzlich für zehn Tage in Isolation. Menschen mit Booster-Impfung können sich ab dem siebten Tag freitesten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt seit drei Tagen symptomfrei sind.

Einreise: Keine Einschränkungen.

imago/Georges Schneider Österreich, Wien: Viele Menschen sitzen im Volksgarten in der Sonne.

Österreich Trotz einer einer sommerlichen Infektionswelle hat Österreich seine Corona-Maßnahmen Anfang August gelockert. Das betrifft unter anderem die Isolation von Infizierten. Die neuen Regeln lassen sich beim österreichischen Sozialministerium nachlesen: Maskenpflicht: In Österreich gilt eine landesweite FFP2-Maskenpflicht nur noch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Gastronomie und Veranstaltungen: Für die Gastronomie gibt es keine Einschränkungen. Bei Zusammenkünften mit mehr als 500 Menschen wird ein Covid-19-Beauftragter und ein Präventionskonzept verlangt.

Regeln für Infizierte: Eine Infektion ist nach wie vor meldepflichtig. Allerdings wurde die Isolation von Infizierten im August durch eine „zehntägige Verkehrsbeschränkung“ ersetzt. Heißt: Infizierte dürfen das Haus mit FFP2-Maske verlassen. Die Maske ist nur dann verzichtbar, wenn im Freien ein Abstand von zwei Metern zu anderen Menschen eingehalten werden kann. Auch dürfen Infizierte keine Altenheime oder Kliniken besuchen. Eine Aufhebung der „Verkehrsbeschränkung“ durch einen negativen PCR-Test ist nach dem fünften Tag möglich.

Einreise: Keine Einschränkungen.

AP/Ennio Leanza Schweiz, Winterthur: Fluggäste warten vor einer Anzeigetafel auf dem Flughafen in Zürich.

Schweiz Die Schweiz ist am 1. April „zur normalen Lage“ zurückgekehrt. Heißt: Es entfielen alle staatlichen Corona-Maßnahmen, wie Bund, Kantone und Gemeinden informieren. Maskenpflicht: Es besteht keine Maskenpflicht mehr, auch nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Gesundheitseinrichtungen. Gleiches gilt für Flughäfen, wobei die Airlines strengere Regeln festlegen dürfen. Einige Kantone verlangen in bestimmten Einrichtungen eine Maske.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Keine Isolationspflicht.

Einreise: Keine Einschränkungen.

Portugal Portugal verzichtet weitgehend auf staatliche Corona-Maßnahmen. Allerdings gilt weiterhin eine Isolationspflicht. Maskenpflicht: Eine Maske muss in Portugal laut Eine Maske muss in Portugal laut Auswärtigem Amt nur noch in Gesundheitseinrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen getragen werden. Die portugiesischen Fluggesellschaften haben die Maskenpflicht ebenfalls abgeschafft.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen auf dem Festland.

Regeln für Infizierte: Nach einem positiven Test müssen Infizierte mindestens fünf Tage in Isolation – bei schweren Symptomen länger.

Einreise: Keine Einschränkungen für Einreisen auf dem Festland.

imago/Jesus Merida Malaga, Spanien: Touristen fotografieren ein Paar auf einem Pferd.

Spanien Auch Spanien hat viele seiner Corona-Maßnahmen abgeschafft. Verschärfte Regeln gelten für Einreisende, die nicht aus der EU oder dem Schengen-Raum kommen. Maskenpflicht: In ganz Spanien gilt laut In ganz Spanien gilt laut Auswärtigem Amt eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gesundheitseinrichtungen und Apotheken. Ausgenommen davon sind Kinder unter sechs Jahren und Menschen, die dafür gesundheitliche Gründe vorweisen können.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Keine Isolationspflicht.

Einreise: Für EU-Bürger und Personen aus dem Schengen-Raum gibt es keine Einschränkungen für Reisen auf das Festland. Für alle anderen Einreisenden gilt die 3G-Regel.

Türkei Wer dieser Tage in die Türkei fliegt, dürfte von Corona kaum etwas mitbekommen. Das betrifft die Maskenpflicht, aber auch die Einreise in das Land. Maskenpflicht: Eine Maskenpflicht besteht laut Eine Maskenpflicht besteht laut Auswärtigem Amt nur noch im Gesundheitswesen. Es wird empfohlen, zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts einen Sicherheitsabstand von drei Schritten einzuhalten.

Gastronomie und Veranstaltungen: Keine Einschränkungen.

Regeln für Infizierte: Keine Isolationspflicht.

Einreise: Die Einreise in die Türkei unterliegt keinen Corona-Bestimmungen. Allerdings sind stichprobenartige Fiebermessungen am Flughafen möglich.

AP/Spencer Platt USA, New York: Menschen in einer U-Bahnstation in Manhattan