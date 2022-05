Der Musiker Herbert Grönemeyer hat alle Konzerte für seine „Mensch-Jubiläumstour“ 2022 abgesagt. Wie er in einem Facebook-Beitrag mitteilte, haben sich „Mitarbeiter, Bandmitglieder und Herbert“ mit dem Coronavirus infiziert. Alle Shows unter dem Motto „20 Jahre MENSCH“, darunter auch drei Shows in Berlin, fallen ersatzlos aus.

„Alle sind hier tief enttäuscht, dass wir diese Tour nun traurigerweise absagen müssen und die Konzerte nicht spielen können“, heißt es in dem Beitrag weiter. Von der Absage betroffen sind die Auftritte in Hannover, Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg und München. Gekaufte Tickets können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.