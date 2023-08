Angesichts eines Anstiegs der Corona-Fallzahlen hat das Hollywood-Studio Lionsgate die Maskenpflicht für fast die Hälfte seiner Mitarbeiter wieder eingeführt. Das berichtet die Website Deadline, die sich auf Nachrichten aus Hollywood konzentriert und sich auf eine E-Mail an Angestellte beruft.

„Mitarbeiter müssen einen medizinischen Gesichtsschutz (OP-Maske, KN95 oder N95) tragen, wenn sie sich in Innenräumen aufhalten, es sei denn, sie sind allein in einem Büro mit geschlossener Tür, essen oder trinken aktiv an ihrem Schreibtisch oder Arbeitsplatz oder sind die einzige Person in einem großen offenen Arbeitsbereich“, erklärte die zuständige Lionsgate-Managerin Sommer McElroy in der E-Mail.

Jeder Mitarbeiter des Studios mit Sitz in Santa Monica (Kalifornien) sei zudem verpflichtet, jeden Tag vor seiner Ankunft am Arbeitsplatz einen Selbsttest durchzuführen und McElroy zu benachrichtigen. Bei Symptomen sollten sie zu Hause bleiben.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Seit einigen Wochen steigt in Kalifornien die Zahl der Menschen, die mit Corona ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die positiven Testergebnisse sind laut offiziellen Daten auf den höchsten Stand seit Januar. Obwohl die neue EG.5-Variante, auch als „Eris“ bezeichnet, gerade erst in den Vereinigten Staaten aufgetaucht ist, gehen Experten davon aus, dass der jüngste Anstieg der Fälle in erster Linie mit den Sommerreisen, der nachlassenden Immunität und der Tatsache zusammenhängt, dass die Menschen generell weniger Vorsichtsmaßnahmen ergreifen.