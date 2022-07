Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt macht Druck. Sie teilt mit, dass „ein Pandemie-Herbst des Chaos“ verhindert werden müsse. Die Politikerin: „Ob Büro, Kita, Flughafen und Pflegestation - überall sind Personalausfälle wegen Covid 19 deutlich spürbar.“ Das zeige, so Göring-Eckardt bei Twitter: „Coronavorsorge ist auch Wirtschaftsschutz. Auch jetzt sollten wir Masken in Bahn, Büro oder bei Veranstaltungen in Innenräumen tragen. Als Schutz & aus Solidarität.“

Der FDP-Politiker Martin Hagen hat jetzt auf den Tweet reagiert. Er schreibt an Göring-Eckardt gerichtet: „Was hält Sie davon ab?“ Und postet Fotos der Politikerin, auf denen sie bei verschiedenen Gelegenheiten keine Maske trägt.

Was hält Sie davon ab? pic.twitter.com/TMlX0RXZFf — Martin Hagen (@_MartinHagen) July 6, 2022

Am Mittwoch hatte Göring-Eckardt mit Blick auf den kommenden Herbst weiter mitgeteilt, dass „Bewährtes möglich bleiben“ müsse. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags konkret: „Dazu gehören: Maskenpflicht in Innenräumen, Kontaktbeschränkungen für bestimmte Bereiche, besonderer Schutz für empfindliche Gruppen. Wir sollten wieder viel mehr Homeoffice ermöglichen, auch über eine Pflicht nachdenken.“ Zudem müsse auch „eine neue Impfkampagne jetzt an Fahrt aufnehmen“.

Alle Maßnahmen würden „dann am besten“ wirken, wenn „sie gut vorbereitet sind, wenn sie ausreichend erklärt werden und nachvollziehbar sind. Ich bleibe dabei: Das muss jetzt kommen“, schreibt Göring-Eckardt bei Twitter weiter.