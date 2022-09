Baden-Württemberg stellt die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst infrage. Die Impfpflicht gilt in Deutschland immer noch: Spätestens bis Anfang Oktober müssen Beschäftigte drei Impfungen oder zwei Impfungen und eine Genesung nachweisen.

Wie der Spiegel unter Berufung auf den Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) berichtet, will Baden-Württemberg nun fast alle Mitarbeiter von der Nachweispflicht ausnehmen. Alle, die vor dem 1. Oktober 2022 eingestellt wurden, müssen keine Nachweise mehr erbringen.

Manfred Lucha: Kontrollen bei Omikron-Variante nicht notwendig

Lucha legt damit das Gesetz ungewöhnlich weit aus. Die darin verankerte Pflicht zur Vorlage von Impf- oder Genesenennachweisen für Bestandsbeschäftigte ist somit faktisch ausgesetzt.

„Von den Menschen, die aktuell in betroffenen Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäuser beschäftigt sind, muss in Baden-Württemberg allerdings kein erneuter Nachweis über das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes verlangt werden“, zitiert der Spiegel den Minister. Nur Personen, die neu eingestellt werden sollen, müssten weiterhin kontrolliert werden. Angesichts der derzeit vorherrschenden Omikron-Variante sei das nicht mehr notwendig, hieß es zur Begründung.