Berlin - In Berlin sind in den vergangenen 24 Stunden 311 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Sonnabend hervor. Am Wochenende liegen die Zahlen allerdings etwas niedriger, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen melden. Seit Beginn der Pandemie haben sich mit Stand vom Sonnabend in der Hauptstadt 129.254 Menschen mit dem Virus angesteckt, von denen mittlerweile 120.863 genesen sind – 225 Menschen mehr als am Vortag.

Die meisten Neuinfektionen wurden im Bezirk Lichtenberg registriert (+59), gefolgt von Friedrichshain-Kreuzberg (+52) und Steglitz-Zehlendorf (+49). Der Bezirk Mitte meldete am Sonnabend keine Zahlen.

Berlin verzeichnete am Sonnabend vier neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 2818 Menschen mit oder an dem Virus gestorben. 5573 Berliner sind aktuell mit Corona infiziert.

Corona in Berlin: Sieben-Tage-Inzidenz bei 66,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt derzeit bei 66,2 und ist damit im Vergleich zum Vortag deutlich gestiegen. Am Freitag betrug der Wert noch 63,8. Die Corona-Ampel steht weiter auf Rot. Erst bei einem Wert von 30 springt die Ampel auf Gelb zurück.



Die Ampel für die Intensivbetten-Auslastung steht weiter auf Gelb. Der Wert liegt momentan bei 17,8 Prozent. Das ist etwas weniger als Freitag – da betrug der Wert 18,1 Prozent. Derzeit liegen 212 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation, davon werden 160 beatmet. Insgesamt befinden sich 781 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus.

4,58 Prozent der Berliner gegen Coronavirus geimpft

Die Ampel für die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt, steht noch auf Grün. Der Wert liegt bei 0,90. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 90 weitere Menschen mit dem Coronavirus anstecken. Bei 1,1 würde die Ampel auf Gelb springen.

Inzwischen gibt die Verwaltung auch die Anzahl der Geimpften an: 285.788 Impfungen wurden in Berlin schon durchgeführt. 4,58 Prozent der Berliner sind damit erstgeimpft, 3 Prozent haben bereits die Zweitimpfung gegen Corona erhalten.