Berlin - Die neuen Buchungsmöglichkeiten für Impftermine haben am Montag bereits Tausende von Berlinern in Anspruch genommen. Seit dem Wochenanfang sind Terminbuchungen für über 60-Jährige und andere Menschen aus der Prioritätsgruppe drei möglich. Die Telefon-Hotline war am frühen Morgen durch die vielen Anrufe zum Teil überlastet. Es wurde gebeten, es später erneut zu versuchen. Bis Mittag habe es rund 28.000 Telefonate gegeben, bei denen es in erster Linie um die Vereinbarung eines Termins gegangen sei, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Gesundheit, Moritz Quiske, am Montag.

Insgesamt hätten 600 Mitarbeiter für die Telefonate über die Hotline zur Verfügung gestanden. Online seien bis Montagmittag etwa 80.000 Termine gebucht worden, die bis weit in den Juli reichten. Dabei sei es in einigen Fällen zu Falschbuchungen gekommen. Die Fehler seien aber korrigiert worden, sagte Quiske. „Das System war ausgelastet, hat aber funktioniert.“

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci sagte am Montag, sie freue sich über die große Nachfrage nach Impfterminen. Die SPD-Politikerin empfahl, aber auch die Arztpraxen nicht zu vergessen, die einen wichtigen Anteil an den Impfungen hätten. Auch dort sei es möglich, nach Terminen zu fragen.

Zu der Prioritätsgruppe drei gehören außer den Menschen über 60 Jahren auch enge Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen, Menschen mit hohem Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf, Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher an weiterführenden Schulen, Wahlhelfer und Journalisten. Etwa 600.000 bis 700.000 Menschen sollen das in Berlin laut Senat sein.

Für die Impfung brauchen diese Gruppen keine Impfeinladung des Senats mit einem Buchungscode mehr. Bei der Terminbuchung wird die Zugehörigkeit zu einer der Gruppen angegeben, der Nachweis muss bei der Impfung vorgelegt werden. Gebucht wird im Internet (service.berlin.de/corona) oder telefonisch (030-9028-2200).