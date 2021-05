Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz geht in Berlin weiter zurück, die Corona-Lage entspannt sich. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstagmorgen 63 Fälle je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Montag lag die Inzidenz noch bei 68,6. Damit liegt der Wert den achten Tag in Folge und somit den sechsten Werktag in Folge unter 100. Die Zahl der Gestorbenen liegt inzwischen bei 3403. Seit Beginn der Pandemie wurden 175 654 Menschen in Berlin als infiziert gemeldet.

Wenn der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter 100 bleibt, sind Lockerungen am übernächsten Tag möglich. Das wäre in Berlin erstmals am Mittwoch möglich. Schon dann soll es nach dem Willen des Senats erste Schritte geben. Beispielsweise Museen und Gedenkstätten könnten unter Auflagen wieder öffnen. Ab Freitag vor Pfingsten dürfen dann Cafés und Restaurants im Freien wieder Gäste bedienen. Das hatte der Senat am Freitag beschlossen.