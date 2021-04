Berlin - Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) liegt in Berlin derzeit bei 135,0. Das geht aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag hervor. In Berlin greift damit die Bundes-Notbremse. Ab Sonnabend um 0 Uhr gelten in der Hauptstadt nächtliche Ausgangsbeschränkungen und teils verschärfte Kontaktbeschränkungen.

In der Bundes-Notbremse ist festgelegt, dass die schärferen Regeln solange in Kraft bleiben, bis die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 100 unterschreitet – dann treten die Extra-Auflagen am übernächsten Tag wieder außer Kraft.

Laut Gesundheitsverwaltung gibt es im Zusammenhang mit der Notbremse ab sofort eine Änderung an der Berliner Corona-Statistik, die in den täglich aktualisierten Lagebericht einfließt. Nunmehr werden dort nur noch die Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) verwendet und veröffentlicht. Der Inzidenzwert lag zuletzt im täglichen Lagebericht der Gesundheitsverwaltung höher als in der RKI-Statistik. Als Gründe nannte die Gesundheitsverwaltung längere Meldewege zum RKI, Nachmeldungen und Korrekturen.

Innerhalb Berlins hat Mitte (177,8) die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Den niedrigsten Wert verzeichnet Treptow-Köpenick mit 81,1.

Reinickendorf mit den meisten Neuinfektionen

Von Donnerstag bis Freitag wurden in Berlin 886 Neuinfektionen registriert. Zudem gab es fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Am Donnerstag waren 1135 Neuinfektionen und sechs Todesfälle gemeldet worden.

Die meisten neuen Infektionen wurden am Freitag im Bezirk Reinickendorf (+115) gemeldet, gefolgt von Spandau (+107) und Neukölln (+98).

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Hauptstadt 163.666 Menschen mit dem Virus angesteckt, von denen mittlerweile 149.640 wieder genesen sind – 967 Menschen kamen am Freitag hinzu. Insgesamt 3175 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. 10.846 Berliner sind aktuell mit Corona infiziert.

Intensivbetten-Auslastung in Berlin bei 27,9 Prozent

Die Intensivbetten-Auslastung in Berlin hat weiter zugenommen. Der Wert liegt bei 27,9 Prozent. Am Donnerstag waren 27,3 Prozent der Intensivbetten belegt. Derzeit liegen 334 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation, davon werden 249 beatmet. Insgesamt befinden sich 754 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus. Die Corona-Ampel für die Intensivbetten-Auslastung steht weiter auf Rot.

Die Ampel für die Reproduktionszahl steht weiterhin auf Grün. Der sogenannte R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Er liegt momentan bei 0,88. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 88 weitere Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

1.085.883 Impfungen wurden in Berlin bisher durchgeführt. 21,20 Prozent der Berliner sind damit erstgeimpft, 8,39 Prozent haben bereits die Zweitimpfung gegen Covid-19 erhalten.