Berlin - In Berlin sinkt die Zahl der Corona-Infizierten weiter kontinuierlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Berlin am Sonntagmorgen bei 15,4. Das teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seinem Dashboard mit. Am Vortag lag sie noch bei 15,6. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen neu mit dem Coronavirus infiziert haben.

In den letzten 24 Stunden haben sich 17 Menschen in Berlin mit Corona angesteckt. Die Zahl der Corona-Todesfälle wurde um einen nach unten korrigiert. Diese Korrekturen können mit Nachmeldungen aus den zwölf Berliner Bezirken zu tun haben. Nicht immer klappt hier die Datenübermittlung an jedem Tag.

Im Corona-Lagebericht des Senats stehen weiterhin alle drei Corona-Ampeln auf Grün: Die Ampel für die Intensivbetten und die für den R-Wert sowie die Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz.

Weitere Corona-Lockerungen könnten demnächst in Berlin kommen: So will Kultursenator Klaus Lederer (Linke) den Berliner Clubs erlauben, ab dem 18. Juni ihre Partys draußen mit mehr Gästen zu veranstalten. Auch könnten demnächst wieder mehr Veranstaltungen möglich sein. Beschlossen ist dies aber noch nicht.

Auch bundesweit sinken die Corona-Zahlen: Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Sonntagmorgen mit bundesweit 17,3 an (Vortag: 18,3; Vorwoche: 24,7).