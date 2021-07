Berlin - In Berlin ist die Anzahl der positiven Corona-Fälle im Vergleich zu den Vorwochen weiterhin hoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt auch am Sonntag bei 23,5. Das ist der gleiche Wert wie am Vortag. Am Freitag lag der Inzidenzwert noch bei 21,8. In den vergangenen 24 Stunden kamen in Berlin 17 weitere Neuinfektionen hinzu, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen auf seinem Dashboard mitteilt. Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet.

Somit steht die Ampel für den Inzidenzwert weiter auf Gelb. Die Ampel, die die Auslastung der Intensivbetten anzeigt, steht weiterhin auf Grün. 3,5 Prozent der Intensivpatienten sind Covid-Patienten. Das geht aus dem Lagebericht der Berliner Gesundheitsverwaltung hervor.

47,8 Prozent der Berliner sind inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. 59,7 Prozent haben eine Impfung.

Der Berliner Senat sieht wegen der steigenden Inzidenz derzeit von Lockerungen ab. Allerdings sind bisher auch keine Verschärfungen geplant. Am Dienstag in einer Woche wollen die Regierungsmitglieder neu über die Corona-Lage beraten.

Der niedrigste Wert bundesweit lag Anfang Juli bei 4,9

Berlin liegt, was die Corona-Zahlen anbelangt, weiter über dem Bundesdurchschnitt: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit zweieinhalb Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des RKI von Sonntagmorgen lag sie in ganz Deutschland bei 13,8 – am Vortag betrug der Wert 13,6 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1387 Corona-Neuinfektionen.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 4 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 3 Tote gewesen.