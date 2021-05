Berlin - Corona-Lockerungen stehen vor der Tür. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Berlin am Donnerstagmorgen bei 83,4 und damit den dritten Tag in Folge unter 100. Das teilt das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seinem Dashboard mit. Damit sieht es gut aus, dass die Bundesnotbremse in Berlin außer Kraft gesetzt werden kann. Allerdings wurden in der Stadt in den letzten 24 Stunden 707 Neuinfektionen gemeldet. Sechs weitere Menschen starben in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Laut Gesetz wird die Notbremse aufgehoben, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 100 liegt. Samstage werden mitgerechnet, Sonn-und Feiertage werden in der Rechnung nicht mitgezählt. Auch Christi Himmelfahrt (Vatertag) dürfte nicht mitzählen. Bleibt die Inzidenz aber weiter unter 100, kann es also Mitte nächster Woche in Berlin zu Corona-Lockerungen kommen. Die Ausgangssperre könnte dann aufgehoben und Kontaktbeschränkungen gelockert werden.