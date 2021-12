Berlin - In Berlin ist die Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen deutlich zurückgegangen. Am Donnerstagmorgen lag der Wert laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) bei 281, 4. Mittwoch hatte er noch bei 342,7 gelegen. Den Berliner Gesundheitsämtern sind binnen der letzten 24 Stunden 2910 Neuinfektionen sowie zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die höchsten Inzidenzen wurden in den Bezirken Spandau (400,2), Treptow-Köpenick (347,6) und Marzahn-Hellersdorf (342,2) registriert worden.

Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist stark gesunken. Am Donnerstagmorgen lag der Wert laut RKI-Daten bei 338,1. Am Mittwoch hatte er noch bei 427 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten am Donnerstagmorgen dem RKI bundesweit 69.601 Neuinfektionen sowie 527 weitere Todesfälle binnen eines Tages.

Bei der Bewertung des Infektionsgeschehens ist zu bedenken, dass Experten derzeit von einer merklichen Untererfassung ausgehen. Gesundheitsämter und Kliniken kommen demnach mit der Meldung von Fällen zumindest in einzelnen Regionen nicht mehr hinterher.