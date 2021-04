Berlin - In Berlin sind in den vergangenen 24 Stunden 483 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Zudem starben zehn weitere Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, wie aus dem Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Freitag hervorgeht. Am Donnerstag waren 1205 Neuinfektionen und 16 Todesfälle gemeldet worden. An Feiertagen sind die Zahlen in der Regel niedriger, da nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten melden.

Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Hauptstadt 147.950 Menschen mit dem Virus angesteckt, von denen mittlerweile 135.137 wieder genesen sind – 571 Menschen kamen am Freitag hinzu. Insgesamt 3081 Menschen sind mit oder an dem Virus gestorben. 9732 Berliner sind aktuell mit Corona infiziert.

Corona in Berlin: Reinickendorf mit den meisten Neuinfektionen

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt derzeit bei 138,0 und ist damit etwas gesunken. Am Donnerstag lag der Wert bei 141,6. Die meisten Neuinfektionen wurden am Freitag im Bezirk Reinickendorf registriert (+71), gefolgt von Spandau (+70) und Friedrichshain-Kreuzberg (+57). Der Bezirk Neukölln meldete am Karfreitag keine Zahlen, der Bezirk Pankow nur eine Neuinfektion.

Innerhalb Berlins hat der Spandau (210,0) nun die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Den niedrigsten Wert verzeichnet Pankow mit 92,6. Pankow ist der einzige Bezirk, der unter der Inzidenz-Marke von 100 liegt. Die Corona-Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz steht weiterhin auf Rot.

100 Infizierte stecken im Schnitt 75 weitere Menschen an

Die Ampel für die Reproduktionszahl steht weiterhin auf Grün. Der sogenannte R-Wert gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt. Er liegt momentan bei 0,75. Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 75 weitere Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

Die Ampel für die Intensivbetten-Auslastung steht weiter auf Gelb. Der Wert liegt bei 19,8 Prozent und ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Am Donnerstag waren noch 20,2 Prozent der Intensivbetten belegt. Sinkt der Wert unter 15, springt die Ampel zurück auf Grün. Derzeit liegen 238 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation, davon werden 193 beatmet. Insgesamt befinden sich 661 Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus.

656.988 Impfungen wurden in Berlin schon durchgeführt. 11,75 Prozent der Berliner sind damit erstgeimpft, 5,68 Prozent haben bereits die Zweitimpfung gegen Corona erhalten. Mit der Zahl der Impfungen liegt Berlin im Bundesdurchschnitt: Fast 100 Tage nach dem deutschen Impfstart in der Pandemie haben erst rund fünf Prozent der Bevölkerung bereits die zweite Dosis erhalten.