Berlin - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin ist erneut deutlich gestiegen. Laut den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Dienstag haben sich in den vergangenen sieben Tagen in der Hauptstadt pro 100.000 Einwohner 18 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 15,8. Berlin bleibt damit das Bundesland mit der höchsten Inzidenz. Insgesamt 196 neue Fälle wurden zwischen Montag und Dienstag registriert. Zwei weitere Menschen starben im selben Zeitraum an oder mit Covid-19.

Die Zahlen sind nach wie vor auf niedrigem Niveau, steigen aber wieder deutlich an. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich in der Hauptstadt 181.342 Menschen mit dem Virus. Die meisten gelten als genesen. 3574 Infizierte starben im Zusammenhang mit Covid-19.

Im Vergleich der Bezirke ergab sich laut den am Dienstag einsehbaren RKI-Daten folgendes Bild: Der Berliner Bezirk Mitte liegt laut der Übersicht bei einer Inzidenz von 29,3. Marzahn-Hellersdorf hat mit 6,1 die niedrigste Inzidenz innerhalb der Hauptstadt.

Deutschlandweite Corona-Inzidenz bei 10,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch bundesweit seit zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstagmorgen lag sie bei 10,9 – am Vortag betrug der Wert 10,3 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1183 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.01 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 646 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 34 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 26 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 746 410 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.641.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.397.