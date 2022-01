Berlin - Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut deutlich gestiegen. Sie lag nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom frühen Mittwochmorgen bei 856,4. Am Dienstag betrug der Wert 737,2. Die Zahl gibt an, wie viele Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. In den Tagen nach Weihnachten lag der Wert noch unter 300. Bundesweit beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 407,5. Berlin hat im Ländervergleich einen sehr hohen Inzidenzwert. Nur in Bremen ist er nach den RKI-Daten mit 1296,8 noch höher.

Die Zahl der in Berlin gemeldeten Neuinfektionen liegt bei 8862. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen damit auf 373.566 gestiegen. Das RKI registrierte zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Seit Pandemie-Beginn sind in Berlin nachweislich 4045 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.