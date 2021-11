Berlin - Die Corona-Inzidenz in Berlin steigt ungebrochen. Der Wert lag laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen bei 339,0. Am Vortag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch 315,8 betragen. 2886 Menschen wurden im Vergleich zum Vortag nachweislich neu infiziert, insgesamt sind es damit 248.439 Infizierte in Berlin. Fünf neue Todesfälle wurden registriert. Die Zahl der Berlinerinnen und Berliner, die seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg damit auf 3767.

Die höchsten Inzidenzwerte Berlins sind in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg (419,1), Pankow (403,4) und Mitte (380,2) registriert worden.